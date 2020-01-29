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Ракурс
Зелені чоловічки. Фото: Факти

Росія уподібнилася організованим збройним групам через анексію Криму — правозахисники

29 січ 2020, 15:08
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Анексія Криму проводилася Росією із використанням методів, які притаманні організованим збройним групам. Такі висновки були озвучені представництвом президента України в Криму і правозахисниками, які проводили дослідження під назвою «Окупація Криму: Без знаків, без імені, ховаючись за спинами цивільних».

Росія використовувала «живі щити», коли захоплювала військові частини Збройних сил України і поліцейські дільниці. Подібна практика використання «живих щитів» використовувалася раніше лише організованими збройними групами, але не державами. Це лише підтверджує, що Росія в Криму використовувала незаконні методи ведення війни і прикривалася мирними жителями, заявив під час сьогоднішньої прес-конференції представник президента України в Криму Антон Кориневич.

Крім цього, Росія, порушуючи всі міжнародні права, використовувала «зелених чоловічків» — озброєних військових без розпізнавальних знаків. Як відомо, збройні сили будь-якої держави повинні мати на формі відзнаки.

Росія також використовувала форму і емблеми Військово-морських сил України, а також форму української поліції, коли озброєні люди захоплювали адміністративні будівлі та інші об'єкти в Криму. Такі дії РФ були розцінені як віроломство і порушення всіх норм міжнародного права.

Дані факти були встановлені в ході дослідження матеріалів моніторингових місій правозахисників. Також були опитані свідки, які були очевидцями використання Росією незаконних методів ведення війни.

Прокурор Криму Ігор Поночовний заявив, що дане дослідження може бути використано у якості звинувачень, які будуть висунуті державі-окупанту і окупаційній владі Криму.

Представник Регіонального центру з прав людини Віталій Набухотний зазначив, що анексія Криму є першим інцидентом в історії ООН, коли держава відкрито заявила про захоплення чужої території. На думку Набухотного, багато норм міжнародного права вперше отримають застосування у зв’язку з захопленням Криму.

Набухотний додав, що Україна у лютому 2019 року направила до Міжнародного кримінального суду повідомлення, в якому було відображено питання використання Росією мирного цивільного населення під час блокування і захоплення військових баз ЗСУ в Криму.

Джерело: Ракурс


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