Анексія Криму. Фото: atr.ua

https://racurs.ua/ua/n132341-kryvonos-pro-zahoplennya-krymu-yakby-z-boku-ukrayiny-bula-chitka-protydiya-to-operaciya-rf.html

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Анексія Криму в 2014 році могла б бути зупинена українськими військами. Зокрема, підрозділи десантно-штурмових військ і спецназу були підняті по тривозі й готувалися виконати бойове завдання.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) генерал-майор Сергій Кривонос в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Кривонос заявив, що Генеральний штаб почав відпрацювання плану протидії захопленню території України. Протистояти агресії Росії були готові 25-а повітряно-десантна бригада і 79-а повітряно-десантна бригада. Згідно з планом Генштабу, дані підрозділи повинні були зайти на територію Криму і посилити позиції Збройних сил України.

Кривонос стверджує, що перший етап плану почав реалізовуватися. Через деякий час мав початися і другий етап плану, але він так і не був реалізований, тому що не були підписані бойові розпорядження. Тому план перешкоджання захоплення Криму був згорнутий.

Генерал стверджує, що українські війська змогли б виконати поставлене перед ними бойове завдання і не дозволити російським агресорам захопити півострів. Мало того, Кривонос заявив, що до відкритого збройного конфлікту між українськими і російськими військовими справа б не дійшла.

Якби українські військові продемонстрували свою рішучість і слідували плану Генштабу, то росіяни б згорнули свою операцію. Про це говорили на допитах ті, хто співпрацював із Росією в 2014 році.