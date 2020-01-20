Аннексия Крыма. Фото: atr.ua

https://racurs.ua/n132341-krivonos-o-zahvate-kryma-esli-by-so-storony-ukrainy-byla-chetkoe-protivodeystvie-to-operaciya-rf.html

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Аннексия Крыма в 2014 году могла бы быть остановлена украинскими войсками. В частности, подразделения десантно-штурмовых войск и спецназа были подняты по тревоге и готовились выполнить боевую задачу.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) генерал-майор Сергей Кривонос в интервью «Радіо Свобода».

Кривонос заявил, что Генеральный штаб начал отработку плана противодействия захвату территории Украины. Противостоять агрессии России были готовы 25-я воздушно-десантная бригада и 79-я воздушно-десантная бригада. Согласно плану Генштаба, данные подразделения должны были зайти на территорию Крыма и усилить позиции Вооруженных сил Украины.

Кривонос утверждает, что первый этап плана начал реализовываться. Должен был через время начаться и второй этап плана, но он так и не был реализован, так как не были подписаны боевые распоряжения. Поэтому план препятствования захвату Крыма был свернут.

Генерал утверждает, что украинские войска смогли бы выполнить поставленную перед ними боевую задачу и не позволить российским агрессорам захватить полуостров. Мало того, Кривонос заявил, что до открытого вооруженного конфликта между украинскими и российскими военными дело бы не дошло.

Если бы украинские военные продемонстрировали свою решительность и следовали плану Генштаба, то россияне бы свернули свою операцию. Об этом говорили на допросах те, кто сотрудничал с Россией в 2014 году.