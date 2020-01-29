Наслідки вандалізму у місті Мена, фото: «Укрінформ»

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За здійснений вандалізм на центральному кладовищі в місті Мена Чернігівської області Менський районний суд засудив жителя міста Сновськ до застосування примусових заходів медичного характеру з госпіталізацією до психіатричного закладу із звичайним наглядом.

Засуджений у вересні 2019 року замалював білою фарбою зображення померлих на п’яти пам’ятниках воїнам АТО. Про це повідомляє портал «Судова влада України».

Зазначається, що суд під час розгляду цієї справи дійшов висновку, що дії вандала підпадали під кваліфікацію ч. 3 ст. 207 Кримінального кодексу, яка передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі до семи років.

Однак висновок судово-психіатричного експерта свідчив про наявність у підозрюваного хронічного розладу психічної діяльності, внаслідок якого він був позбавлений здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними в момент здійснення цього правопорушення та давати згодом правильні свідчення про обставини скоєння злочину.

Відповідний вирок ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, восени 2019 року на Чернігівщині вандали пошкодили музей загиблим бійцям АТО у селі Слобідка.