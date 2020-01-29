Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Шокін заявив, що його звільнили через тиск Байдена. Фото: AFP

Байден не дає спокою Шокіну: соратник Януковича жадає реваншу (ДОКУМЕНТ)

29 січ 2020, 15:40
999

Віктор Шокін, екс-генеральний прокурор України і колишній соратник президента-втікача Віктора Януковича, заявив, що свою посаду він погодився залишити після тиску екс-віце-президента США Джозефа Байдена. Шокін вимагає від Державного бюро розслідувань (ДБР) відкрити кримінальне провадження щодо Байдена.

Відповідну заяву Шокін подав у ДБР на ім’я тимчасово виконуючого обов’язки глави бюро Ірини Венедіктової. У заяві йдеться про те, що Байден втручався у діяльність екс-генпрокурора. Це є порушенням ч. 2 с. 343 Кримінального кодексу України, пише «Інтерфакс-Україна».

Шокін вважає, що Байден декілька разів приїжджав до України протягом кількох місяців 2015—2016 року, щоб обговорити його звільнення з керівництвом держави. Колишній соратник Януковича впевнений, що Байден хотів його звільнення, щоб кримінальні провадження, пов’язані з діяльністю його сина і компанії Burisma, не розслідувались.

Також екс-генпрокурор розповідає, що Байден вимагав звільнити його в обмін на надання Україні державної гарантії США на суму 1 млрд дол.

Як відомо, Шокін займав посаду генерального прокурора України з лютого 2015 року по квітень 2016 року, але був відправлений у відставку Радою. Після цього екс-генпрокурор неодноразово оскаржував свою відставку як в українських, так і міжнародних судах.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«Укрпошта» продовжує возити посилки з Китаю і припрошує забирати їх без захисних костюмів

Коронавірус не зірвав поштові перевезення між Китаєм та Україною. «Укрпошта» заявила, що продовжує возити посилки із цієї країни. Жартома зв’язківці зазначили, що забирати їх можна і без захисного одягу

Новини України
16:28

У заблокованому через коронавірус Ухані перебувають майже 50 українців — посольство (ДОКУМЕНТ)

Посольство України у Китаї відповіло на запит «Ракурсу» про те, скільки українців перебувають у провінції Хубей та зачиненому на карантин через масове інфікування новим коронавірусом 2019-nCoV місті Ухані

Новини України
14:01