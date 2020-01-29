Шокін заявив, що його звільнили через тиск Байдена. Фото: AFP

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Віктор Шокін, екс-генеральний прокурор України і колишній соратник президента-втікача Віктора Януковича, заявив, що свою посаду він погодився залишити після тиску екс-віце-президента США Джозефа Байдена. Шокін вимагає від Державного бюро розслідувань (ДБР) відкрити кримінальне провадження щодо Байдена.

Відповідну заяву Шокін подав у ДБР на ім’я тимчасово виконуючого обов’язки глави бюро Ірини Венедіктової. У заяві йдеться про те, що Байден втручався у діяльність екс-генпрокурора. Це є порушенням ч. 2 с. 343 Кримінального кодексу України, пише «Інтерфакс-Україна».

Шокін вважає, що Байден декілька разів приїжджав до України протягом кількох місяців 2015—2016 року, щоб обговорити його звільнення з керівництвом держави. Колишній соратник Януковича впевнений, що Байден хотів його звільнення, щоб кримінальні провадження, пов’язані з діяльністю його сина і компанії Burisma, не розслідувались.

Також екс-генпрокурор розповідає, що Байден вимагав звільнити його в обмін на надання Україні державної гарантії США на суму 1 млрд дол.

Як відомо, Шокін займав посаду генерального прокурора України з лютого 2015 року по квітень 2016 року, але був відправлений у відставку Радою. Після цього екс-генпрокурор неодноразово оскаржував свою відставку як в українських, так і міжнародних судах.