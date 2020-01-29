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Ракурс
Смертельный коронавирус. Фото: Слово и Дело

Смертельный коронавирус: в феврале эпидемия пойдет на спад — эксперты

29 янв 2020, 15:53
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Смертельный коронавирус 2019-nCoV чрезвычайно быстро распространяется по всему миру. Есть предположения, что эпидемия достигнет своего пика через 10 дней, а в середине февраля начнется ее спад. Завершение эпидемии ожидается в конце марта.

Такие прогнозы были озвучены представителем правительства КНР, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Данные прогнозы подтвердил и глава китайской национальной группы экспертов по контролю и профилактике вируса Джун Наньшань во время интервью газете «Жэньминь Жибао».

Эксперт отметил, что в настоящее время наиболее эффективными методами борьбы с эпидемией являются быстрое диагностирование болезни и изоляция зараженных.

Также Наньшань считает, что привлечение самых лучших специалистов в медицине для лечения тяжелых больных позволит сократить число смертельных исходов.

Как известно, по состоянию на 29 января зафиксировано 132 смерти в результате заражения коронавирусом. Всего в Китае подтверждено 5974 случая заражения 2019-nCoV и еще около 3 тыс. человек подозревается в заражении.

Источник: Ракурс


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