Китайский таксист выгнал из авто пассажира, который прибыл из Уханя. Фото: ykitai.com

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Ракурс

Вспышка коронавируса в Китае привела к тому, что среди многих людей ширятся панические настроения.

В китайской провинции Хэнань таксист принял заказ у пассажира, который прибыл из заблокированного города Ухань, где свирепствует коронавирус. Водитель высадил своего пассажира и пообещал сообщить о нем в полицию, как только узнал, откуда он приехал. Реакция таксиста была снята на видеорегистратор и была опубликована на YouTube.

На видео видно, как пассажир несколько раз кашлянул, что вызвало у водителя подозрения. Он спросил у мужчины, откуда он прибыл. Тот ответил, что приехал из округа Баодин в провинции Хэбэй. Это водителя не убедило, поскольку тот заявил пассажиру, что этому региону не свойственный его акцент.

После этого пассажир все же признался, что вернулся из города Ухань и ему срочно нужно в больницу. После этих слов водитель резко останавливает авто и требует пассажира покинуть салон.

Вам следует выйти из машины. Скорее, поспешите, — кричит таксист.

Напомним, в китайском Ухане провинции Хубэй, которые оказались в изоляции из-за карантина вследствие массового инфицирования новым коронавирусом, находятся 52 украинца.