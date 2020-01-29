В Уельсі заборонять фізичне покарання дітей. Фото: nataliaprahova.ru

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Парламент Уельсу ухвалив закон, який заборонить фізичне покарання дітей. Закон почне діяти через два роки після проведення інформаційної кампанії, яка коштуватиме уряду майже 2 млн дол.

Прихильники ухваленого закону вже заявили, що це «історичний день для Уельсу і що він зупинить матерів і батьків, які використовують фізичне насильство як покарання». Противники закону вважають, що цей документ загрожуватиме кримінальною відповідальністю й люблячим батькам. Про це 29 січня повідомляє the Guardian.

Я пишаюся тим, що Уельс зробив цей крок і повернув права дітей. Часи змінилися, і в сучасному суспільстві немає місця фізичному покаранню дітей. Уельс приєднується до Шотландії в якості першої частини Великобританії, щоб побачити позитивні зміни в цьому ключовому законодавчому акті, — заявив перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд.

При цьому член Консервативної Асамблеї Уельсу Джанет Фінч-Сондерс заявила, що вона не переконана в тому, що цей закон правильний та справедливий. Консерватори впевнені, що держава втручається в приватне життя сімей.

Нагадаємо, в Україні жертвою сексуального насильства стає кожна п’ята дитина. Виявилося, що більшість батьків не знають, куди звертатися в разі виникнення проблем у дитини в інтернеті.