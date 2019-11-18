В Україні жертвою сексуального насильства стає кожна п'ята дитина. Фото: Беларусь сегодня

https://racurs.ua/ua/n129588-v-ukrayini-jertvou-seksualnogo-nasylstva-staie-kojna-p-yata-dytyna.html

Ракурс

Сексуальне насильство над дітьми шокує своєю статистикою: кожна п’ята дитина в Україні стає жертвою.

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Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба уточнив, що під сексуальним насильством він має на увазі не лише зґвалтування, а й інші його прояви, яких діти зазнають переважно з боку знайомих і родичів. Це значно ускладнює розкриття подібних злочинів, бо діти побоюються повідомляти такі випадки, наголосив чиновник під час сьогоднішнього брифінгу, пишуть «Українські новини».

За словами Кулеби, Офіс президента спільно з Міжнародним союзом електрозв’язку провели опитування 5 тис. дітей віком до 18 років та 5,5 тис. батьків. З’ясувалося, що близько 30% опитаних дітей погоджувалися зустрітися з незнайомим дорослим після спілкування з ним в інтернеті. Крім того, 67% неповнолітніх зазнавали насильства під час перегляду зображень чи повідомлень із негативним підтекстом.

При цьому всього лише 25% опитаних батьків використовують сервіси, що обмежують доступ дітей до відвертого контенту, а 42% батьків не знають, як цими сервісами користуватися. Ще 25% батьків зізналися, що їм відомо про проблеми їхніх дітей під час спілкування в інтернеті.

Більшість батьків не знають, куди звертатися в разі виникнення проблем у дитини в інтернеті. Таких серед опитаних виявилося 85%. Зате 70% дітей переконані, що в разі виникнення подібних проблем вони звернуться по допомогу до батьків.

За словами Кулеби, питання захисту дітей від сексуального насильства в Україні стоїть дуже гостро. З цього приводу проводяться консультації з профільними міністерствами, метою яких є розробка законопроектів, що допоможуть захистити дітей на законодавчому рівні.

Як писав «Ракурс», у Львові рідна мати продала свою 17-річну доньку в сексуальне рабство. Дівчину планували переправити до Чехії.