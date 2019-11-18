В Украине жертвой сексуального насилия становится каждый пятый ребенок. Фото: Беларусь сегодня

https://racurs.ua/n129588-v-ukraine-jertvoy-seksualnogo-nasiliya-stanovitsya-kajdyy-pyatyy-rebenok.html

Ракурс

Сексуальное насилие над детьми шокирует своей статистикой: каждый пятый ребенок в Украине становится жертвой.

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Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба уточнил, что под сексуальным насилием он подразумевает не только изнасилования, но и другие его проявления, которым дети подвергаются преимущественно со стороны знакомых и родственников. Это значительно усложняет раскрытие подобных преступлений, потому что дети боятся сообщать о подобных случаях, отметил чиновник во время сегодняшнего брифинга, пишут «Українські новини».

По словам Кулебы, Офис президента совместно с Международным союзом электросвязи провели опрос 5 тыс. детей возрастом до 18 лет и 5,5 тыс. родителей. Выяснилось, что около 30% опрошенных детей соглашались встретиться с незнакомым взрослым после общения с ним в интернете. Кроме того, 67% несовершеннолетних подвергались насилию путем просмотра изображений или уведомлений с негативным подтекстом.

При этом всего лишь 25% опрошенных родителей используют сервисы, ограничивающие доступ детей к откровенному контенту, а 42% родителей не знают, как этими сервисами пользоваться. Еще 25% родителей сознались, что им известно, что у их детей были проблемы во время общения в интернете.

Большинство родителей не знают, куда обращаться в случае возникновения проблем у ребенка в интернете. Таковых среди опрошенных оказалось 85%. Зато 70% детей уверены, что в случае возникновения подобных проблем они обратятся за помощью к родителям.

По словам Кулебы, вопрос защиты детей от сексуального насилия в Украине стоит очень остро. По этому поводу проводятся консультации с профильными министерствами, целью которых является разработка законопроектов, направленных на защиту детей на законодательном уровне.

Как писал «Ракурс», во Львове родная мать продала свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство. Девушку планировали переправить в Чехию.