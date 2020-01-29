Коронавірус: «Укрпошта» продовжує возити посилки з Китаю і закликає забирати їх без захисних костюмів, фото — "Укрпошта"

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Державне підприємство «Укрпошта» заспокоїло клієнтів. Швидке поширення коронавірусу та панічні настрої не вплинули на співробітництво поштарів із Китаєм. «Укрпошта» продовжує возити посилки з Китаю і закликала громадян забирати їх без захисних костюмів.

Друзі, нагадуємо: посилки з Китаю можна забирати без захисних костюмів , — напівжартома розповіли у Фейсбук підприємства поштового зв’язку.

У такий спосіб поштарі відповіли на численні фейкові повідомлення в соцмережах щодо ймовірного «спалення посилок із Китаю» і необхідності особливих заходів безпеки на пошті під час отримання посилок з КНР.

В «Укрпошті» запевнили, що возять поштові відправлення з Китаю та в Китай у штатному режимі. Українські зв’язківці співпрацюють з 12 авіакомпаніями.

Цікаво, що в «Укрпошті» заспокоїли клієнтів і за допомогою репосту колишнього міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Вона у Фейсбук запевнила, що «усе під контролем» і закликала зберігати спокій щодо коронавірусу.

Жодного апокаліпсису від уханського вірусу не передбачається, — написала Супрун.

Сьогодні МАУ оголосила про початок евакуації усіх українських туристів із китайського острова Хайнань.