У Таджикистані померла найстаріша жінка в світі. Фото: Open Asia

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Ракурс

Найстаріша жінка у світі померла в Таджикистані у віці 127 років. Довгожителька Фатіма Мірзокулова, згідно її паспортними даними, народилася 13 березня 1893 року. Якщо ці дані правдиві, то вона була найстаршою жінкою у світі.

Водночас інших документів, що підтверджують вік жінки, немає. Її поховали в місті Дахана на півночі Таджикистану, пише Daily Mail.

Більшу частину свого життя жінка працювала в колгоспі і збирала бавовну. Цим вона займалася навіть на пенсії. Також у Фатіми Мірзокулової було вісім дітей і понад 200 онуків, правнуків і праправнуків. Одного зі своїх дітей вона народила у 66 років.

Одна з дочок жінки розповідала, що довгожителька не читала книг і не цікавилася політикою. У 30 років вона навчалася у вечірній школі, проте після того ніде так і не працювала офіційно. Водночас Фатіма Мірзокулова раніше брала участь у житті країни, зокрема, у будівництві Великого Ферганського каналу у 1939−1940 роках.

Зазначимо, наразі офіційно зафіксовано, що найстаріша жінка в світі — японка Кане Танака. Їй 117 років. Мешканка Японії народилася 2 січня 1903 року, про що свідчать численні документи.

Як писав «Ракурс», принцеса Нідерландів Крістіна померла в Гаазі в палаці Нордейнде у 2019 році. Протягом останніх років вона страждала від онкологічного захворювання — раку кісток. Принцесу Крістіну вважали найзагадковішою з королівських персон. Вона не любила публічності, тому переїжджала з однієї країни до іншої у пошуках усамітнення.