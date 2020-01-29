Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Таджикистані померла найстаріша жінка в світі. Фото: Open Asia

Народила в 66 років і залишила понад 200 нащадків: померла найстаріша жінка у світі (ФОТО)

29 січ 2020, 16:27
999

Найстаріша жінка у світі померла в Таджикистані у віці 127 років. Довгожителька Фатіма Мірзокулова, згідно її паспортними даними, народилася 13 березня 1893 року. Якщо ці дані правдиві, то вона була найстаршою жінкою у світі.

Водночас інших документів, що підтверджують вік жінки, немає. Її поховали в місті Дахана на півночі Таджикистану, пише Daily Mail.

Паспорт померлої Фатіми Мірзокулової. Фото: Daily Mail

Більшу частину свого життя жінка працювала в колгоспі і збирала бавовну. Цим вона займалася навіть на пенсії. Також у Фатіми Мірзокулової було вісім дітей і понад 200 онуків, правнуків і праправнуків. Одного зі своїх дітей вона народила у 66 років.

Одна з дочок жінки розповідала, що довгожителька не читала книг і не цікавилася політикою. У 30 років вона навчалася у вечірній школі, проте після того ніде так і не працювала офіційно. Водночас Фатіма Мірзокулова раніше брала участь у житті країни, зокрема, у будівництві Великого Ферганського каналу у 1939−1940 роках.

Зазначимо, наразі офіційно зафіксовано, що найстаріша жінка в світі — японка Кане Танака. Їй 117 років. Мешканка Японії народилася 2 січня 1903 року, про що свідчать численні документи.

Як писав «Ракурс», принцеса Нідерландів Крістіна померла в Гаазі в палаці Нордейнде у 2019 році. Протягом останніх років вона страждала від онкологічного захворювання — раку кісток. Принцесу Крістіну вважали найзагадковішою з королівських персон. Вона не любила публічності, тому переїжджала з однієї країни до іншої у пошуках усамітнення.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«Укрпошта» продовжує возити посилки з Китаю і припрошує забирати їх без захисних костюмів

Коронавірус не зірвав поштові перевезення між Китаєм та Україною. «Укрпошта» заявила, що продовжує возити посилки із цієї країни. Жартома зв’язківці зазначили, що забирати їх можна і без захисного одягу

Новини України
16:28

У заблокованому через коронавірус Ухані перебувають майже 50 українців — посольство (ДОКУМЕНТ)

Посольство України у Китаї відповіло на запит «Ракурсу» про те, скільки українців перебувають у провінції Хубей та зачиненому на карантин через масове інфікування новим коронавірусом 2019-nCoV місті Ухані

Новини України
14:01