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В Таджикистане умерла старейшая женщина в мире. Фото: Open Asia

Родила в 66 лет и оставила более 200 потомков: умерла старейшая женщина в мире (ФОТО)

29 янв 2020, 16:27
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Самая старая женщина в мире умерла в Таджикистане в возрасте 127 лет. Долгожительница Фатима Мирзокулова, согласно ее паспортным данным, родилась 13 марта 1893 года. Если эти данные — правда, то она была старейшей женщиной мира.

При этом других документов, подтверждающих возраст женщины, нет. Ее похоронили в городе Дахана на севере Таджикистана, пишет Daily Mail.

Паспорт умершей Фатимы Мирзокуловой. Фото: Daily Mail

Большую часть своей жизни женщина работала в колхозе и собирала хлопок. Этим она занималась даже на пенсии. Также у Фатимы Мирзокуловой было восемь детей и более 200 внуков, правнуков и праправнуков. Одного из своих детей она родила в 66 лет.

Одна из дочерей женщины рассказывала, что долгожительница не читала книг и не интересовалась политикой. В 30 лет она училась в вечерней школе, однако после того нигде так и не работала официально. При этом Фатима Мирзокулова ранее участвовала в жизни страны, в частности, в строительстве Большого Ферганского канала в 1939—1940 годах.

Отметим, на данный момент официально зафиксировано, что старейшая женщина в мире — японка Канэ Танака. Ей 117 лет. Жительница Японии родилась 2 января 1903 года, о чем свидетельствуют многочисленные документы.

Как писал «Ракурс», принцесса Нидерландов Кристина умерла в Гааге во дворце Нордейнде в 2019 году. На протяжении последних лет она страдала от онкологического заболевания — рака костей. Принцесса Кристина считалась самой загадочной из королевских персон. Она не любила публичности, поэтому переезжала из страны в страну в поисках уединения.


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