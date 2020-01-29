Коронавирус: «Укрпочта» продолжает возить посылки из Китая и призывает забирать их без защитных костюмов, фото — "Укрпочта"

https://racurs.ua/n132847-ukrpochta-prodoljaet-vozit-posylki-iz-kitaya-i-prizyvaet-zabirat-ih-bez-zaschitnyh-kostumov.html

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Государственное предприятие «Укрпочта» успокоило клиентов. Быстрое распространение коронавируса и панические настроения не повлияли на сотрудничество почтальонов с Китаем. «Укрпочта» продолжает возить посылки из Китая и призвала граждан забирать их без защитных костюмов.

Друзья, напоминаем: посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов, — полушутя рассказали в Фейсбук предприятия почтовой связи.

Таким образом почтальоны ответили на многочисленные фейковые сообщение в соцсетях относительно возможного «сожжения посылок из Китая» и необходимости особых мер безопасности на почте при получении посылок с КНР.

В «Укрпочте» заверили, что возят почтовые отправления из Китая и в Китай в штатном режиме. Украинские связисты сотрудничают с 12 авиакомпаниями.

Интересно, что в «Укрпочте» успокоили клиентов с помощью репоста бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун. Она в Фейсбук заверила, что «все под контролем» и призвала сохранять спокойствие относительно коронавируса.

Никакого апокалипсиса от уханского вируса не предвидится, — написала Супрун.

Сегодня МАУ объявила о начале эвакуации всех украинских туристов из китайского острова Хайнань.