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В Уэльсе запретят физическое наказание детей. Фото: nataliaprahova.ru

В Уэльсе с 2022 года запретят физическое наказание детей

29 янв 2020, 16:46
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Парламент Уэльса принял закон, который запретит физическое наказание детей. Закон начнет действовать через два года после проведения информационной кампании, которая обойдется правительству в почти 2 млн долл.

Сторонники принятого закона уже заявили, что это «исторический день для Уэльса и что он остановит матерей и отцов, которые используют физическое насилие в качестве наказания». Противники закона считают, что этот документ будет грозить уголовной ответственностью и любящим родителям. Об этом 29 января сообщает the Guardian.

Я горжусь тем, что Уэльс сделал этот шаг и вернул права детей. Времена изменились, и в современном обществе нет места физическому наказанию детей. Уэльс присоединяется к Шотландии в качестве первой части Великобритании, чтобы увидеть положительные изменения в этом ключевом законодательном акте, — заявил первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд.

При этом член Консервативной Ассамблеи Уэльса Джанет Финч-Сондерс заявила, что она не убеждена в том, что этот закон правильный и справедливый. Консерваторы уверены, что государство вмешивается в частную жизнь семей.

Напомним, в Украине жертвой сексуального насилия становится каждый пятый ребенок. Оказалось, что большинство родителей не знают, куда обращаться в случае возникновения проблем у ребенка в интернете.


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