Вспышка коронавируса: жителя Китая арестовали за распространение фейков об инфекции

В Китае – вспышка коронавируса

https://racurs.ua/n132849-vspyshka-koronavirusa-jitelya-kitaya-arestovali-za-rasprostranenie-feykov-ob-infekcii.html

Ракурс

В Китае за распространение фейков, касающихся нового коронавируса, арестовали жителя города Тянцзинь.

Еще шесть человек привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Еще с несколькими десятками людей проведены профилактические беседы.

Власть Тянцзиня сообщают, что в городе будет создан круглосуточный механизм онлайн-мониторинга, чтобы вовремя выявлять фейки и бороться с теми, кто их нарушает.

По состоянию на конец 28 января власти Китая сообщали о 5 тыс. 974 случаев инфицирования новым коронавирусом. По меньшей мере 132 человека от этой болезни умерли.

Первые случаи инфицирования новым коронавирусом были зафиксированы в декабре 2019 году в городе Ухане в центральной части Китая. Источником инфекции считается местный рынок морепродуктов, где она могла перейти от животных к людям.

Напомним, в Китае из-за вспышки коронавируса распространяются панические настроения. Так, в сети появилось видео реакции таксиста из провинции Хэнань, который высадил своего пассажира, как только узнал, что тот из Уханя.