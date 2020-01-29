Вспышка коронавируса: жителя Китая арестовали за распространение фейков об инфекции

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В Китае – вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса: жителя Китая арестовали за распространение фейков об инфекцииhttps://racurs.ua/n132849-vspyshka-koronavirusa-jitelya-kitaya-arestovali-za-rasprostranenie-feykov-ob-infekcii.htmlРакурс
В Китае за распространение фейков, касающихся нового коронавируса, арестовали жителя города Тянцзинь.
Еще шесть человек привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Еще с несколькими десятками людей проведены профилактические беседы.
Власть Тянцзиня сообщают, что в городе будет создан круглосуточный механизм онлайн-мониторинга, чтобы вовремя выявлять фейки и бороться с теми, кто их нарушает.
По состоянию на конец 28 января власти Китая сообщали о 5 тыс. 974 случаев инфицирования новым коронавирусом. По меньшей мере 132 человека от этой болезни умерли.
Первые случаи инфицирования новым коронавирусом были зафиксированы в декабре 2019 году в городе Ухане в центральной части Китая. Источником инфекции считается местный рынок морепродуктов, где она могла перейти от животных к людям.
Напомним, в Китае из-за вспышки коронавируса распространяются панические настроения. Так, в сети появилось видео реакции таксиста из провинции Хэнань, который высадил своего пассажира, как только узнал, что тот из Уханя.
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