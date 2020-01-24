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Кличко пообіцяв вчасно запустити метро на Виноградар, фото: facebook
Кличко пообіцяв вчасно запустити метро на Виноградар (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n132609-klychko-poobicyav-vchasno-zapustyty-metro-na-vynogradar-video.htmlРакурс
Метро на Виноградар відкриють вчасно.
Мер Києва Віталій Кличко проінспектував будівництво продовження Сирецько-Печерської гілки метрополітену. У Facebook він повідомив подробиці.
Чиновник спустився на глибину 20 метрів. За його словами, відбувається величезний обсяг робіт.
Розробка тунелю між станціями «Проспект Правди» и «Мостицька» триває. Він буде на цій ділянці двоярусним, на відміну від усіх інших станцій столичного метрополітену.
Мер пообіцяв, що дві станції метро на Виноградар відкриють наприкінці 2021 року. Роботи з продовження Сирецько-Печерської гілки метрополітену тривають за графіком. Ніяких збоїв у будівництві немає.
В першу чергу планується провести необхідні роботи на ділянці майже у 4 км. Вже змонтований вентиляційний тунель ближче до станції «Проспект Правди», що обслуговуватиме дві нових станції.
Раніше повідомлялось, що будівництво метро на Виноградар у Києві запізнюється ще на рік. Олег Токарев, глава наглядової ради ПАТ «Київметробуд», заявляв, що роботи тривають не в повному обсязі.
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