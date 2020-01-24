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Кличко пообещал вовремя запустить метро на Виноградарь, фото: facebook
Кличко пообещал вовремя запустить метро на Виноградарь (ВИДЕО)https://racurs.ua/n132609-klichko-poobeschal-vovremya-zapustit-metro-na-vinogradar-video.htmlРакурс
Метро на Виноградарь откроют вовремя.
Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал строительство продолжения Сырецко-Печерской линии метрополитена. В Facebook он сообщил подробности.
Чиновник спустился на глубину 20 метров. По его словам, происходит огромный объем работ.
Разработка тоннеля между станциями «Проспект Правды» и «Мостицкая» продолжается. Он будет на этом участке двухъярусным. В отличие от всех других станций столичного метрополитена.
Мэр пообещал, что две станции метро на Виноградарь откроют в конце 2021 года. Работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена продолжаются по графику. Никаких сбоев в строительстве нет.
В первую очередь планируется провести необходимые работы на участке почти в 4 км. Уже смонтирован вентиляционный тоннель ближе к станции «Проспект Правды», который будет обслуживать две новых станции.
Ранее сообщалось, что строительство метро на Виноградарь в Киеве запаздывает еще на год. Олег Токарев, глава наблюдательного совета ПАО «Киевметрострой», заявлял, что работы продолжаются не в полном объеме.
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