Кличко пообещал вовремя запустить метро на Виноградарь, фото: facebook

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Ракурс

Метро на Виноградарь откроют вовремя.

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал строительство продолжения Сырецко-Печерской линии метрополитена. В Facebook он сообщил подробности.

Чиновник спустился на глубину 20 метров. По его словам, происходит огромный объем работ.

Разработка тоннеля между станциями «Проспект Правды» и «Мостицкая» продолжается. Он будет на этом участке двухъярусным. В отличие от всех других станций столичного метрополитена.

Мэр пообещал, что две станции метро на Виноградарь откроют в конце 2021 года. Работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена продолжаются по графику. Никаких сбоев в строительстве нет.

В первую очередь планируется провести необходимые работы на участке почти в 4 км. Уже смонтирован вентиляционный тоннель ближе к станции «Проспект Правды», который будет обслуживать две новых станции.

Ранее сообщалось, что строительство метро на Виноградарь в Киеве запаздывает еще на год. Олег Токарев, глава наблюдательного совета ПАО «Киевметрострой», заявлял, что работы продолжаются не в полном объеме.