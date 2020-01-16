Строительство метро на Виноградарь в Киеве запаздывает еще на год, фото — "Киевметрострой"

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Ракурс

Сроки завершения работ метро на столичный массив Виноградарь, что является продолжением Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена, откладываются еще на год.

Сейчас отставание по выполнению работ составляет 7−8 месяцев, а всего опоздание составляет год. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс-Украина» рассказал главный инженер строительства Евгений Шатайкин.

Председатель наблюдательного совета ПАО «Киевметрострой» Олег Токарев сообщил, что работы продолжаются в полном объеме, а в 2019 году предприятие потратило незначительную часть выделенных средств.

В марте этого года «Ракурс» сообщал, что работы на линии будут продолжаться до конца 2021 года и строительство метро на жилой массив Виноградарь обойдется властям Киева в 6 млрд грн.

В 2018 году за счет проведения взаимозачетов города из госбюджета на первую очередь строительства станций Сырецко-Печерской линии направили 2,5 млрд грн. В 2019 году планировалось направить еще 1,5 млрд грн.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить две станции («Мостицкая» и «Проспект правды») и ответвление в сторону станции «Виноградарь» для дальнейшего продолжения линии. Мэр Киева Кличко уверял, что две станции на Виноградаре могут открыть в декабре 2021 года.

В феврале 2019 года «Киевский метрополитен» отменил тендер на разработку проекта строительства линии метро на Троещину. Подольско-Воскресенская линия должна проходить от Кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина-Троещина.