Будівництво метро на Виноградар у Києві запізнюється ще на рік, фото — "Київметробуд"

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Ракурс

Терміни завершення робіт метро на столичний масив Виноградар, що є продовженням Сирецько-Печерської гілки столичного метрополітену, відтерміновуються ще на рік.

Наразі відставання щодо виконання робіт становить 7−8 місяців, а всього запізнення становить рік. Про це на прес-конференції в «Інтерфакс-Україна» розповів головний інженер будівництва Євген Шатайкін.

Голова наглядової ради ПАТ «Київметробуд» Олег Токарев повідомив, що роботи тривають не в повному обсязі, а у 2019 році підприємство витратило незначну частину виділених коштів.

У березні цього року «Ракурс» повідомляв, що роботи на лінії триватимуть до 2021 року і будівництво метро на житловий масив Виноградар обійдеться владі Києва у 6 млрд грн.

У 2018 році за рахунок проведення взаємозаліків міста з держбюджету на першу чергу будівництва станцій Сирецько-Печерської лінії спрямували 2,5 млрд грн. У 2019 році планувалося спрямувати ще 1,5 млрд грн.

У рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 км передбачається побудувати дві станції («Мостицька» і «Проспект правди») та відгалуження в бік станції «Виноградар» для подальшого продовження лінії. Мер Києва Кличко запевняв, що дві станції на Виноградарі можуть відкрити у грудні 2021 року.

У лютому 2019 року «Київський метрополітен» скасував тендер на розробку проекту будівництва лінії метро на Троєщину. Подільсько-Вигурівська лінія повинна проходити від Кільцевої дороги до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина.