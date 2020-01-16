В Одесі та Олександрії поліцейські побили громадян. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n132166-v-odesi-ta-oleksandriyi-policeyski-pobyly-gromadyan-ogolosheno-pidozry-foto.html

Ракурс

Поліцейські побили цивільних громадян в Одесі та Олександрії на Кіровоградщині. Правоохоронцям оголошено підозри.

Олександрійський поліцейський наразі затриманий за підозрою в побитті місцевого мешканця та пошкодженні його автомобіля. У момент нападу працівник поліції перебував у стані алкогольного сп’яніння, повідомила прокуратура Кіровоградської області.

Він вчинив побиття разом із кількома іншими зловмисниками, тож йому готують підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб).

В Одесі ж двоє поліцейських отримали підозри у перевищенні службових повноважень через те, що під час затримання чоловіка за адміністративне правопорушення завдали йому тяжких тілесних ушкоджень. Зокрема, внаслідок побиття потерпілий непритомнів, а згодом у нього діагностували розрив нирки.

Подія сталася ще в лютому 2018 року, проте тривалий час прокуратура бездіяла попри суспільний резонанс і встановлення учасників конфлікту, заявили сьогодні в Офіс генпрокурора.

У грудні 2019 року було змінено група прокурорів у провадженні й 15 січня поліцейським оголосили підозру в перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням спецзасобів, а також болісними і такими, що ображають гідність потерпілого, діями.

Нагадаємо, на Херсонщині звільнили трьох поліцейських після проведеного службового розслідування у зв’язку з резонансним новорічним убивством у Каховці.