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Ракурс
У Херсонській області готують проект територіальної оборони. Фото: vezha.vn.ua

На Херсонщині готують пілотний проект тероборони із залученням ЗСУ

16 січ 2020, 17:18
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У Херсонській області готують проект територіальної оборони із залученням Збройних сил України.

Одним із пріоритетів реформування Міністерства оборони України є система територіальної оборони. Наприкінці 2020 року глава оборонного відомства Андрій Загороднюк анонсував плани реалізувати в одній з областей на півдні України пілотний проект з організації територіальної оборони. Нею виявилася Херсонська область. Про це 16 січня повідомили в прес-службі Міноборони.

В регіоні вже почалася підготовка до проекту. Заплановано, що цей проект проводитиметься впродовж вересня-жовтня 2020 року під час навчального збору окремої бригади територіальної оборони.

Сьогодні в області провели нараду, в ході якої обговорили питання щодо самого порядку проведення пілотного проекту із організації тероборони області, залучення кількості сил і засобів ОДА, інших військових формувань та правоохоронних органів Херсонщини.

Нагадаємо, у грудні 2019 року на засіданні Ради нацбезпеки та оборони відповідальним за територіальну оборону України призначили генерал-полковника Михайля Коваля.

Джерело: Ракурс


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