В Херсонской области готовят проект территориальной обороны. Фото: vezha.vn.ua

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В Херсонской области готовят проект территориальной обороны с привлечением Вооруженных сил Украины.

Одним из приоритетов реформирования Министерства обороны Украины является система территориальной обороны. В конце 2020 года глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк анонсировал планы реализовать в одной из областей на юге Украины пилотный проект по организации территориальной обороны. Ею оказалась Херсонская область. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе Минобороны.

В регионе уже началась подготовка к проекту. Запланировано, что этот проект будет проводиться на протяжении сентября-октября 2020 года во время учебного сбора отдельной бригады территориальной обороны.

Сегодня в области провели совещание, в ходе которого обсудили вопрос относительно самого порядка проведения пилотного проекта по организации тероборони области, привлечения количества сил и средств ОГА, других военных формирований и правоохранительных органов Херсонщины.

Напомним, в декабре 2019 года на заседании Совета нацбезопасности и обороны ответственным за территориальную оборону Украины назначили генерал-полковника Михаила Коваля.