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День памяти киборгов: в Украине чествуют подвиг воинов Донецкого аэропорта

Люди выстояли — не выдержал бетон: украинцы чтят подвиг киборгов Донецкого аэропорта (ФОТО, ВИДЕО)

16 янв 2020, 16:57
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День киборгов — защитников Донецкого аэропорта сегодня отмечают в Украине. 242 дня продолжалась героическая оборона ДАП — с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года. Бои за ДАП прекратились после полного разрушения старого и нового терминалов воздушных ворот оккупированного Донецка.

Осенью 2014 года возник термин «киборги» — так стали называть защитников аэропорта, которые, несмотря на сильные обстрелы из российских танков и артиллерии, не нарушили присяги и не дали оккупантам продвинуться вглубь страны. Первый бой между нашими защитниками и российскими боевиками состоялся в конце мая 2014 года. В тот день оккупанты со значительными потерями отступили и на несколько месяцев отложили штурм аэропорта. Однако осенью боевые действия активизировались в существенно большем масштабе.

Ожесточенные бои за донецкий аэропорт продолжились в январе 2015 года. 13-го января оккупанты уничтожили диспетчерскую башню, 19-го и 20-го — взорвали стены нового терминала. Всего в боях за ДАП погибли свыше 100 человек, еще более 50 считаются пропавшими без вести. Многие из них почтены государственными наградами.

В разное время в обороне донецкого аэропорта и прилегающего поселка Пески участвовали воины:

  • - первой отдельной танковой Сиверской бригады;

  • - Добровольческого украинского корпуса (ДУК);

  • - батальона ОУН,

  • - 91-го отдельного полка оперативного обеспечения;

  • - 703-го отдельного Винницкого полка оперативного обеспечения;

  • - восьмого полка специального назначения УСН;

  • - третьего отдельного полка СпН им. князя Святослава Храброго;

  • - 73-го морского центра СпН им. кошевого атамана Антона Головатого;

  • - 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева;

  • - 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ;

  • - 81-й отдельной аэромобильной бригады;

  • - 90-го отдельного батальона;

  • - 81-й отдельной аэромобильной бригады;

  • - 122-го отдельного аэромобильного батальона;

  • - 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады;

  • - 72 ОМБр им. Черных Запорожцев;

  • - 93-й ОМБр «Холодный Яр»;

  • - 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Кости Гордиенко;

  • - 831-й бригады тактической авиации;

  • - сводного отряда «Дикая утка»;

  • - 74-го отдельного разведывательного батальона;

  • - центра специальных операций «Альфа»;

  • - управления государственной охраны Украины;

  • - полка «Азов»,

  • - полка «Днепр-1»;

  • - подразделения «Карпатская Сечь» и других.

Кульминацией обороны донецкого аэропорта стала вторая половина января 2015 года. 20 января оккупанты взорвали бетонные перекрытия терминала ДАП, в результате чего под завалами погибли 58 бойцов. По разным подсчетам, в боях за ДАП были уничтожены до тысячи террористов.

День памяти киборгов: в Украине чествуют подвиг воинов Донецкого аэропорта/ Фото: Фейсбук ВСУ

День памяти киборгов: в Украине чествуют подвиг воинов Донецкого аэропорта/ Фото: Фейсбук ВСУ

День памяти киборгов: в Украине чествуют подвиг воинов Донецкого аэропорта/ Фото: Фейсбук ВСУ

16 января меня ранили, а потом у меня на глазах погиб солдат из 93-й. Но там, в тех условиях, ты не воспринимаешь это как нечто реальное. Тянешь побратима на себе к медику, хотя понимаешь, что с дыркой в голове не живут. Кровь на руках… А реальность тебя накрывает уже тогда, когда видишь звонящий телефон погибшего. Ты понимаешь, что человека больше нет. Были разные моменты. Была злость и отчаяние, и слезы, когда вспоминал о семье. Но все время я был боеспособным… Мне удалось выехать 19 января (из-за ранения — ред.). Хотя, я потом часто анализировал и жалел, что не остался. Я, возможно, смог бы что-то сделать, чтобы вытащить ребят… Был период, когда я жил в параллельном, воображаемом мире, в котором я возвращался туда и мне удавалось кого-то вытащить, или не удавалось… Аэропорт навсегда со мной, с его страхом, отчаянием, вызовом артиллерии на себя и погибшими друзьями, которые там остались… Если отбросить долю честолюбия, то я воевал за свою семью и за то, чтобы мои дети жили в нормальной стране. Мне кажется возмутительным, что УПА воевало не имея надежды на победу и на свою страну, а мы, имея свое государство, так легко готовы отдать ее врагу, — рассказывает киборг Виталий Пясецкий.

День памяти киборгов: в Украине чествуют подвиг воинов Донецкого аэропорта/ Фото: Фейсбук ВСУ

День памяти киборгов: в Украине чествуют подвиг воинов Донецкого аэропорта/ Фото: Фейсбук ВСУ

День памяти киборгов: в Украине чествуют подвиг воинов Донецкого аэропорта/ Фото: Фейсбук ВСУ

День памяти киборгов: в Украине чествуют подвиг воинов Донецкого аэропорта/ Фото: Фейсбук ВСУ

День памяти киборгов: в Украине чествуют подвиг воинов Донецкого аэропорта/ Фото: Фейсбук ВСУ

День памяти киборгов: в Украине чествуют подвиг воинов Донецкого аэропорта/ Фото: Фейсбук ВСУ

День памяти киборгов: в Украине чествуют подвиг воинов Донецкого аэропорта / Фото: Фейсбук ВСУ

Всеукраинский день памяти киборгов был установлен по инициативе украинских воинов и семей погибших героев. Киборги выстояли, не выстоял бетон! Для всего мира они стали символом Украины, которую невозможно победить, — говорится в сообщении ВСУ.

День памяти киборгов: в Украине чествуют подвиг воинов Донецкого аэропорта/ Фото: Фейсбук ВСУ

Источник: Ракурс


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999

Люди выстояли — не выдержал бетон: украинцы чтят подвиг киборгов Донецкого аэропорта (ФОТО, ВИДЕО)

Склоним головы — сегодня День памяти киборгов. Украинские воины в течение 242 дней держали оборону Донецкого аэропорта. За время боев за ДАП погибли свыше 100 бойцов, еще около 440 получили ранения. Люди выстояли — не выдержал бетон

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16:57