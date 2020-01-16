День пам’яті кіборгів: в Україні вшановують подвиг воїнів Донецького аеропорту

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День кіборгів — захисників Донецького аеропорту сьогодні відзначають в Україні. 242 дні тривала героїчна оборона ДАП — з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Бої за ДАП припинилися після повної руйнації старого та нового терміналів повітряних воріт окупованого Донецька.

Восени 2014 року народився термін «кіборги» — так почали називати оборонців аеропорту, котрі, попри шалені обстріли з російських танків і артилерії, не зламали своїх присяг й не дали окупантам просунутися вглиб країни. Перший бій між нашими захисниками та російськими бойовиками відбувся наприкінці травня 2014 року. Того дня окупанти зі значними втратами відступили й на кілька місяців відмовились від штурму летовища. Однак восени бойові дії активізувалися у значно більшому масштабі.

Найзапекліші бої за донецьке летовище тривали у січні 2015 року. 13-го січня окупанти знищили диспетчерську вежу, 19-го та 20-го — висадили у повітря стіни нового терміналу. Усього в боях за ДАП полягли понад 100 осіб, ще понад 50 вважаються зниклими безвісти. Багатьох із них відзначено державними нагородами.

У різний час в обороні донецького аеропорту та прилеглого селища Піски брали участь воїни:

- першої окремої танкової Сіверської бригади;

- Добровольчого українського корпусу (ДУК);

- батальйону ОУН;

- 91-го окремого полку оперативного забезпечення;

- 703-го окремого Вінницького полку оперативного забезпечення;

- восьмого полку спеціального призначення ССО;

- третього окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго;

- 73-го морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого;

- 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва;

- 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ;

- 81-ї окремої аеромобільної бригади;

- 90-го окремого батальйону;

- 81-ї окремої аеромобільної бригади;

- 122-го окремого Аеромобільного батальйону;

- 95-ї окремої десантно-штурмової бригади;

- 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців;

- 93-ї ОМБр Холодний Яр;

- 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка;

- 831-ї бригади тактичної авіації;

- зведеного загону «Дика качка»;

- 74-го окремого розвідувального батальйону;

- центру спеціальних операцій «Альфа»;

- управління державної охорони України;

- полку «Азов»,

- полку «Дніпро-1»;

- підрозділу «Карпатська Січ» та інших.

Кульмінацією оборони донецького аеропорту стала друга половина січня 2015 року. 20 січня окупанти підірвали бетонні перекриття терміналу ДАП, внаслідок чого під завалами загинуло 58 бійців. За різними підрахунками, в боях за ДАП були знищені до тисячі терористів.

16 січня мене самого поранило, а потім у мене на очах загинув солдат із 93-ї. Але там, у тих умовах, ти не сприймаєш це як щось реальне. Тягнеш побратима на собі до медика, хоча розумієш, що з діркою у голові не живуть. Кров на руках… А реальність тебе накриває вже тоді, коли бачиш телефон загиблого, що дзвонить. А ти розумієш, що людини нема. Були різні моменти. Була злість і відчай, і сльози, коли згадував про сім’ю. Але увесь час я був боєздатним… Мені вдалося виїхати 19 січня (через поранення — ред.). Хоча, я потім часто аналізував і жалкував, що не залишився. Я, можливо, зміг би щось зробити, щоб витягнути хлопців… Був період, коли я жив у паралельному, уявному світі, в якому я повертався туди і мені вдавалося когось витягнути, або не вдавалося… Аеропорт назавжди в мені, з його страхом, відчаєм, викликом артилерії на себе і загиблими друзями, які там лишилися… Якщо відкинути долю честолюбства, то я воював за свою сім’ю і за те, щоб мої діти жили у нормальній країні. Мені видається обурливим, що УПА воювало не маючи надії на перемогу та на свою країну, а ми, маючи свою державу, так легко готові віддати її ворогу, — розповідає кіборг Віталій Пясецький.