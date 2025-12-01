Володимир Зеленський заявив про майже повну зачистку Куп’янська від росіян. Фото:

Сили оборони України вичистили майже всіх російських окупантів з Куп’янська.

Фіксується просування ворога на фронті, однак жодна з операцій Збройних сил РФ не була успішною. А в Покровську та й на інших напрямках тривають важкі бої. Про це 1 грудня заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Безумовно, у Росії є деякі просування, безумовно, у Росії є кілька наступальних дій, кілька операцій. Жодна з цих операцій успішною не була. Але, безумовно, точаться складні бої в самому Покровську, і на інших напрямках… Більше успіху в наших хлопців на Куп’янському напрямку, хоча Росія каже, що вона захопила Куп’янськ, а ми майже всіх вичистили з цього міста, — зазначив він.

Глава держави закликав брати інформацію про ситуацію на фронті не з медіа, а з офіційних доповідей Генштабу Збройних сил України. І додав, що повідомлення про просування росіян на тлі переговорів треба сприймати «об'єктивно».

Нагадаємо, 28 листопада українські захисники, а саме 33-й окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи ЗСУ, зупинили російські штурми біля Гуляйполя в Запорізькій області та повернули контроль над цієї ділянкою фронту.