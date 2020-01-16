В Одессе и Александрии полицейские избили граждан. Фото: Нацполиция

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Полицейские избили жителей в Одессе и Александрии Кировоградской области. Правоохранителям объявлены подозрения.

Александрийский полицейский сейчас задержан по подозрению в избиении местного жителя и повреждении его автомобиля. В момент нападения работник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщила прокуратура Кировоградской области.

Он совершил избиение вместе с несколькими другими злоумышленниками, поэтому ему готовят подозрение согласно ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

В Одессе же двое полицейских получили подозрения в превышении служебных полномочий из-за того, что во время задержания мужчины за административное правонарушение нанесли ему тяжкие телесные повреждения. В частности, в результате избиения потерпевший терял сознание, а затем у него диагностировали разрыв почки.

Произошло это еще в феврале 2018 года, однако длительное время прокуратура бездействовала, несмотря на общественный резонанс и установление участников конфликта, заявили сегодня в Офисе генпрокурора.

В декабре 2019 года была изменена группа прокуроров по делу и 15 января полицейским объявили подозрение в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением спецсредств, а также болезненными и оскорбляющими достоинство потерпевшего действиями.

Напомним, в Херсонской области уволили трех полицейских после проведенного служебного расследования в связи с резонансным новогодним убийством в Каховке.