В Киеве задержали мужчину, который подозревается в совершении резонансных преступлений. Фото: konkurent.in.ua

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Полиция Киева задержала мужчину, который с 2017 года находился в межгосударственном розыске.

Злоумышленнику инкриминируют совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы. В 2017 году полицейские разоблачили и задержали трех членов организованной преступной группы за совершение 27 преступлений. Четвертый участник банды скрывался от следствия 18 месяцев. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В Офисе генерального прокурора утверждают, что злоумышленникам инкриминируют совершение ряда террористических актов и преступлений, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды, а также покушение на умышленное убийство. Суд арестовал недавно задержанного гражданина.

Сообщается, что задержанный подозревается в причастности к подрыву ручной гранаты и хулиганских действий, которые заключались в осквернении могильного комплекса «Цадика Нахмана» в 2016 году. Также он — фигурант по делу о взрыве гранаты РГД-5 на территории Черкасского отделения полиции в 2017 году и подрыва памятника Венгерскому народу на Веревецком перевале в 2017 году.

Кроме того, ему инкриминируют разжигание национальной вражды и ненависти, имевших место в урочище Гута Пенятская на Львовщине и на территории заповедника «Быковнянские могилы», а также синагоге «Цори Гильод» во Львове в 2017 году. Злоумышленник подозревается и в совершении хулиганских действий возле посольств США и Литвы, подрыве взрывного устройства в Киеве во время празднования Дня Независимости в 2017 году.

Также следствие считает его причастным к раскраске памятника воинам АТО, взрыву возле памятника воинам АТО в 2017 году и подрыву гранаты возле входа приемной партии «Национальный корпус» в том же году.

Напомним, на Киевщине произошло убийство 47-летнего ветерана АТО. Оказалось, что мужчину застрелил его товарищ — тоже участник боевых действий на Донбассе.