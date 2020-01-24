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У Києві затримали чоловіка, який підозрюється у скоєнні резонансних злочинів. Фото: konkurent.in.ua

Організатора вибуху на Грушевського та ще низки терактів затримала поліція (ФОТО)

24 січ 2020, 17:01
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Поліція Києва затримала чоловіка, який з 2017 року перебував у міждержавному розшуку.

Зловмиснику інкримінують вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи. У 2017 році поліцейські викрили та затримали трьох членів організованої злочинної групи за скоєння 27 злочинів. Четвертий учасник банди переховувався від слідства 18 місяців. Про це 24 січня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Києві.

В Офісі генерального прокурора стверджують, що зловмисникам інкримінують вчинення низки терористичних актів та злочинів спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, а також замах на умисне вбивство. Суд арештував нещодавно затриманого громадянина.

Повідомляється, що затриманий підозрюється у причетності до підриву ручної гранати та хуліганських дій, що полягали в оскверненні могильного комплексу «Цадика Нахмана» у 2016 році. Також він — фігурант у справі про підрив гранати РГД-5 на території Черкаського відділку поліції у 2017 році й підриву пам’ятника Угорському народу на Веревецькому перевалі в 2017 році.

Затриманий причетний до низки злочинів. Фото: Нацполіція

Затриманий причетний до низки злочинів. Фото: Нацполіція

Затриманий причетний до низки злочинів. Фото: Нацполіція

Затриманий причетний до низки злочинів. Фото: Нацполіція

Крім того, йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі та ненависті, що мали місце в урочищі Гута Пенятська на Львівщині та на території заповідника «Биківнянські могили», а також синагоги «Цорі Гільод» у Львові в 2017 році. Підозрюється зловмисник і у вчиненні хуліганських дій біля посольств США та Литви, підриві вибухового пристрою в Києві під час святкування Дня Незалежності у 2017 році.

Також слідство вважає його причетним до розфарбовування пам’ятника воїнам АТО, підриву пам’ятника воїнам АТО у 2017 році та підриву гранати біля входу приймальні партії «Національний корпус» у тому ж році.

Нагадаємо, на Київщині сталося убивство 47-річного ветерана АТО. Виявилося, що чоловіка застрелив його товариш — теж учасник бойових дій на Донбасі.

Джерело: Ракурс


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