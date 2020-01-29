«Софія Київська» в 3D: створено віртуальний тур собором

«Софія Київська» в 3D: створено віртуальний тур соборомhttps://racurs.ua/ua/n132853-sofiya-kyyivska-v-3d-stvoreno-virtualnyy-tur-soborom.htmlРакурс
Завершена робота над 3D-туром Софійським собором, яку здійснював Національний заповідник «Софія Київська».
Тепер усі охочі мають можливість віртуально прогулятися цим музеєм. 3D-тур доступний за посиланням.
За своїм інтерфейсом він схожий на популярний сервіс перегляду вулиць Google Street View.
Переміщатися між трьох поверхів будівлі можна «йдучи» сходами або натиснувши відповідну кнопку, передбачену в інтерфейсі 3D туру.
Софійський собор був збудований у 1037 році київським князем Ярославом. З того час він неодноразово піддавався розграбуванням та пошкодженням, проте згодом його відновлювали. До сьогодні у соборі збереглися 260 кв. м мозаїк та 3 тис. кв. м фресок XI ст.
Нагадаємо, торік з’явилася можливість здійснити 3D-тур розташованою в Антарктиді українською станцією Академік Вернадський. Користувачі інтернету можуть оглянути декілька платформ, на яких працюють українські полярники.