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Ракурс
Створено 3D-тур музеєм «Софія Київська», скріншот: matterport.com

«Софія Київська» в 3D: створено віртуальний тур собором

29 січ 2020, 17:24
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Завершена робота над 3D-туром Софійським собором, яку здійснював Національний заповідник «Софія Київська».

Тепер усі охочі мають можливість віртуально прогулятися цим музеєм. 3D-тур доступний за посиланням.

За своїм інтерфейсом він схожий на популярний сервіс перегляду вулиць Google Street View.

Переміщатися між трьох поверхів будівлі можна «йдучи» сходами або натиснувши відповідну кнопку, передбачену в інтерфейсі 3D туру.

Софійський собор був збудований у 1037 році київським князем Ярославом. З того час він неодноразово піддавався розграбуванням та пошкодженням, проте згодом його відновлювали. До сьогодні у соборі збереглися 260 кв. м мозаїк та 3 тис. кв. м фресок XI ст.

Нагадаємо, торік з’явилася можливість здійснити 3D-тур розташованою в Антарктиді українською станцією Академік Вернадський. Користувачі інтернету можуть оглянути декілька платформ, на яких працюють українські полярники.

Джерело: Ракурс


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