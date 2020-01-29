Европарламент ратифицировал соглашение о Brexit. Фото: wikimedia

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Европейский парламент 29 января ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

За Brexit отдал голоса 621 парламентарий. Еще 49 европейских депутатов проголосовали против, а 13 воздержались. Перед голосованием состоялись дебаты. Часть парламентариев выступали против «Брекзита» — они пришли на заседание с символикой Великобритании и ЕС и надписью «Всегда объединены». Об этом сообщила пресс-служба Европарламента в Twitter.

Как известно, Brexit запланирован на 31 января 2020 года. После этого начнется переходный период, рассчитанный на 11 месяцев. До 31 декабря 2020 года Великобритания и Евросоюз должны подписать торговое соглашение, чтобы предотвратить жесткий выход Лондона из таможенного союза и единого европейского рынка.

Напомним, 24 января соглашение о выходе Британии из состава Евросоюза подписали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн и президент Европейского совета Шарл Мишель. Впоследствии этот же документ подписал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.