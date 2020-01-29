В Офисе президента заявление Гончарука об отставке не зарегистрировано (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n132865-v-ofise-prezidenta-zayavlenie-goncharuka-ob-otstavke-ne-zaregistrirovano-dokument.htmlРакурс
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вероятнее всего заявления о своей отставке 17 января 2020 года не писал. По крайней мере, его заявление не было зарегистрировано в Офисе президента.
Об этом сообщил журналист Алексей Братущак, который направил запрос по данному поводу в Офис президента, пишет Украинская правда.
Братущак представил фотокопию официального ответа Офиса президента, в котором указано, что «заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса президента Украины не зарегистрировано».
Ответ выглядит довольно странно, ведь на официальном сайте Офиса президента указано, что президент Украины Владимир Зеленский «рассмотрел обращение Алексея Гончарука о его отставке с должности премьер-министра».
Остается вопросом, что же тогда рассматривал Зеленский.