Владимир Зеленский и Алексей Гончарук. Фото: Главред

https://racurs.ua/n132865-v-ofise-prezidenta-zayavlenie-goncharuka-ob-otstavke-ne-zaregistrirovano-dokument.html

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вероятнее всего заявления о своей отставке 17 января 2020 года не писал. По крайней мере, его заявление не было зарегистрировано в Офисе президента.

Об этом сообщил журналист Алексей Братущак, который направил запрос по данному поводу в Офис президента, пишет Украинская правда.

Братущак представил фотокопию официального ответа Офиса президента, в котором указано, что «заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса президента Украины не зарегистрировано».

Ответ выглядит довольно странно, ведь на официальном сайте Офиса президента указано, что президент Украины Владимир Зеленский «рассмотрел обращение Алексея Гончарука о его отставке с должности премьер-министра».

Остается вопросом, что же тогда рассматривал Зеленский.