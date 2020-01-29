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Владимир Зеленский и Алексей Гончарук. Фото: Главред

В Офисе президента заявление Гончарука об отставке не зарегистрировано (ДОКУМЕНТ)

29 янв 2020, 20:53
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вероятнее всего заявления о своей отставке 17 января 2020 года не писал. По крайней мере, его заявление не было зарегистрировано в Офисе президента.

Об этом сообщил журналист Алексей Братущак, который направил запрос по данному поводу в Офис президента, пишет Украинская правда.

Скриншот ответа Офиса президента на запрос Алексея Братущака. Фото: Украинская правда

Братущак представил фотокопию официального ответа Офиса президента, в котором указано, что «заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса президента Украины не зарегистрировано».

Скриншот страницы сайта Офиса президента

Ответ выглядит довольно странно, ведь на официальном сайте Офиса президента указано, что президент Украины Владимир Зеленский «рассмотрел обращение Алексея Гончарука о его отставке с должности премьер-министра».

Остается вопросом, что же тогда рассматривал Зеленский.


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