Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський і Олексій Гончарук. Фото: Главред

В Офісі президента заява Гончарука про відставку не зареєстрована (ДОКУМЕНТ)

29 січ 2020, 20:53
999

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук найімовірніше заяви про свою відставку 17 січня 2020 року не писав. Принаймні, його заява не була зареєстрована в Офісі президента.

Про це повідомив журналіст Олексій Братущак, який направив запит із цього приводу до Офісу президента, пише Українська правда.

Скріншот відповіді Офісу президента на запит Олексія Братущака. Фото: Українська правдаБратущак представив фотокопію офіційної відповіді Офісу президента, у якій зазначено, що «заява про відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука в реєстраційно-довідковій базі Офісу президента України не зареєстрована».

Скріншот сторінки сайту Офісу президентаВідповідь виглядає досить дивно, адже на офіційному сайті Офісу президента зазначено, що президент України Володимир Зеленський «розглянув звернення Олексія Гончарука про його відставку з посади прем'єр-міністра».

Постає питання, що ж тоді розглядав Зеленський.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Brexit: Європарламент ратифікував угоду про вихід Великої Британії з ЄС (ВІДЕО)

Сьогодні Європарламент ратифікував угоду про вихід Великої Британії з Європейського Союзу. Таке рішення підтримав 621 парламентар. Це дозволить Великій Британії покинути ЄС 31 січня

Світові новини
21:15

В Офісі президента заява Гончарука про відставку не зареєстрована (ДОКУМЕНТ)

Заява про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, яку він нібито писав 17 січня 2020 року, в Офісі президента не зареєстрована. Таку відповідь отримав із Офісу президента журналіст Олексій Братущак

Новини України
20:53

ПАРЄ відмовилася запроваджувати санкції проти російських депутатів, які підтримували окупацію Криму

Російська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи, яка підтримувала анексію Криму, продовжить роботу без санкцій. Таке рішення 29 січня ухвалив Регламентний комітет ПАРЄ

Новини України
17:52