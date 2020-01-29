Володимир Зеленський і Олексій Гончарук. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n132865-v-ofisi-prezydenta-zayava-goncharuka-pro-vidstavku-ne-zareiestrovana-dokument.html

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук найімовірніше заяви про свою відставку 17 січня 2020 року не писав. Принаймні, його заява не була зареєстрована в Офісі президента.

Про це повідомив журналіст Олексій Братущак, який направив запит із цього приводу до Офісу президента, пише Українська правда.

Братущак представив фотокопію офіційної відповіді Офісу президента, у якій зазначено, що «заява про відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука в реєстраційно-довідковій базі Офісу президента України не зареєстрована».

Відповідь виглядає досить дивно, адже на офіційному сайті Офісу президента зазначено, що президент України Володимир Зеленський «розглянув звернення Олексія Гончарука про його відставку з посади прем'єр-міністра».

Постає питання, що ж тоді розглядав Зеленський.