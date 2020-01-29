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Верховний суд задовольнив апеляційні скарги 220 кандидатів у судді. Фото: YouTube

Верховний суд задовольнив апеляційні скарги 220 кандидатів у судді

29 січ 2020, 20:48
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Велика палата Верховного суду розглянула апеляційні скарги загалом 220 учасників відборів у судді 2012 і 2013 років та відбору в судді з числа помічників суддів 2017 року.

Верховний суд ухвалив рішення у справі № 9901/378/19 щодо визнання протиправним та скасування рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 2 липня 2019 року № 108/зп-19 про оголошення конкурсу на заняття 505 вакантних посад суддів місцевих загальних судів для кандидатів, які перебувають у резерві. Феміда, розглянувши апеляційні скарги ВККС та третіх осіб — 220 учасників конкурсу, скасувала рішення Касаційного адміністративного суду. Про це 29 січня повідомила «Судова влада України».

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) 7 серпня 2019 року провела конкурс на вакантні посади суддів місцевих загальних судів. Тоді 467 учасників відборів отримали рекомендації на призначення в обрані ними місцеві суди. Проте деякі служителі Феміди угледіли в цьому дискримінацію.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду за позовом судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Софії Данилів 9 жовтня минулого року визнав рішення ВККС про проведення окремого конкурсу незаконним. Учасники відбору з таким рішенням не погодилися й подали відповідні апеляційні скарги.


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