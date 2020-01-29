Сьогодні відбувається засідання Великої палати Верховного суду, фото: «Волинь-нова»

https://racurs.ua/ua/n132826-verhovnyy-sud-rozglyadaie-apelyaciyni-skargy-220-uchasnykiv-vidboriv-u-suddi-translyaciya.html

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Велика палата Верховного суду сьогодні розглядає апеляційні скарги загалом 220 учасників відборів у судді 2012 і 2013 років та відбору в судді з числа помічників суддів 2017 року.

Відповідний конкурс стосувався призначення до місцевих судів. Про це повідомляє видання «Судово-юридична газета».

7 серпня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) провела конкурс на вакантні посади суддів місцевих загальних судів. Тоді 467 учасників відборів отримали рекомендації на призначення в обрані ними місцеві суди.

Для кандидатів у судді конкурс проводився окремо, оскільки для чинних суддів передбачалося проведення окремого конкурсу. Проте деякі судді угледіли в цьому дискримінацію.

Вони вважають, що судді і кандидати в судді повинні боротися за вакантні посади в судах одночасно в межах рамках одного конкурсу, з урахуванням результатів за іспит в рамках кваліфікаційного оцінювання та результатів кваліфікаційного іспиту.

На їхню думку, саме такий порядок передбачає п. 8 ст. 79 закону «Про судоустрій і статус суддів».

Зі свого боку, у ВККС наполягали, що проведення одночасного конкурсу неможливе, оскільки іспит у суддів в межах кваліфікаційного оцінювання та кваліфікаційний іспит у кандидатів в судді відбувалися в різних умовах.

В результаті 9 жовтня 2019 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду за позовом судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Софії Данилів визнав рішення ВККС про проведення окремого конкурсу не законним.

Проте з таким рішення не погодилися учасники відбору, які подали відповідні апеляційні скарги.

Нагадаємо, в середині січня Вища рада правосуддя оприлюднила перелік кандидатів на посади членів ВККС.