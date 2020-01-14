Призначення суддів: Верховний суд вирішить долю майже 500 кандидатів, фото — фото — meme-arsenal.com

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Ракурс

Верховний суд у січні вирішить питання щодо призначення 467 кандидатів у служителі Феміди у регіонах.

За інформацією «Ракурсу», Велика палата Верховного суду 29 січня о 10.30 на відкритому засіданні розгляне апеляційні скарги приблизно 200 кандидатів у судді місцевих судів.

Раніше Касаційний адміністративний суд задовольнив позов судді Софії Данилів проти Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ). Вона вважала конкурс на суддівські вакансії незаконним.

Данилів — суддя Красноармійського районного суду Донецької області. Вона оскаржила рішення ВККСУ про оголошення конкурсу, оскільки, на її думку, проведення конкурсу на зайняття посад лише серед резервних кандидатів є дискримінаційним стосовно чинних суддів, які не можуть взяти участі в конкурсі.

Її колега, суддя Дубенського райсуду Рівненщини Олександра Жуковська писала у Фейсбук: «Поза конкурсом із незалежних від них причин залишаються: усі безповноважні судді (недооцінені й оцінені без указів президента); всі повноважні судді, для яких ще не завершилося кваліфоцінювання на відповідність займаній посаді (з указами президента, але недооцінені)».

Процедура призначення кандидатів у судді зупинилася через вказаний судовий спір. 467 переможців конкурсу, зарахованих до суддівського резерву, котрі мали заповнити вакансії у судах, які наразі потерпають від кадрового дефіциту, змушені були вступити у справу як треті особи.

Претенденти на суддівські мантії пройшли через 13 етапів процедури призначення, наприклад, такі: відбірковий іспит із права й української мови та психологічне тестування; спеціальна підготовка у Національній школі суддів України; кваліфікаційний іспит (тести з права, написання судового рішення). Торік у серпні вони отримали рекомендації про призначення в конкретні суди, але згодом цей процес загальмувався.

Нагадаємо, що у зв’язку з ухваленням Верховною Радою у жовтні 2019 року закону «Про внесення змін до закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» повноваження складу ВККСУ припинилися. Вища рада правосуддя впродовж 90 днів мусить сформувати за підсумками конкурсу новий склад ВККСУ і ухвалити рішення про затвердження персонального складу Комісії з питань доброчесності й етики.