Назначение судей: Верховный суд решит судьбу почти 500 кандидатов, фото — meme-arsenal.com

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Ракурс

Верховный суд в январе решит вопрос о назначении 467 кандидатов в служители Фемиды в регионах.

По информации «Ракурса», Большая палата Верховного суда 29 января в 10.30 на открытом заседании рассмотрит апелляционные жалобы примерно 200 кандидатов в судьи местных судов.

Ранее Кассационный административный суд удовлетворил иск судьи Софии Данылив против Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). Она считала конкурс на судейские вакансии незаконным.

Данылив — судья Красноармейского районного суда Донецкой области. Она обжаловала решение ВККСУ об объявлении конкурса, поскольку, по ее мнению, проведение конкурса на занятие должностей только среди резервных кандидатов является дискриминационным по отношению к действующим судьям, которые не могут принять участия в конкурсе.

Ее коллега, судья Дубенского райсуда Ровенской области Александра Жуковская писала в Фейсбук: «Вне конкурса по независящим от них причинам остаются: все бесполномочные судьи (недооцененные и оцененные без указов президента); все полномочные судьи, для которых еще не завершилось квалифоценивание на соответствие занимаемой должности (с указами президента, но недооцененные)».

Процедура назначения кандидатов в судьи остановилась из-за указанного судебного спора. Зачисленные в судейский резерв 467 победителей конкурса, которые должны были заполнить вакансии в судах, страдающих от кадрового дефицита, вынуждены были вступить в дело в качестве третьих лиц.

Претенденты на судейские мантии прошли через 13 этапов процедуры назначения, например, такие: отборочный экзамен по праву и украинскому языку; психологическое тестирование; специальная подготовка в Национальной школе судей Украины; квалификационный экзамен (тесты по праву, написанию судебного решения). В августе прошлого года они получили рекомендации о назначении в конкретные суды, но затем этот процесс затормозился.

Напомним, что в связи с принятием Верховной Радой в октябре 2019 года закона «О внесении изменений в закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления» полномочия состава ВККСУ прекратились. Высший совет правосудия в течение 90 дней должен сформировать по итогам конкурса новый состав ВККСУ и принять решение об утверждении персонального состава Комиссии по вопросам добропорядочности и этики.