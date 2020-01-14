Севастополь может иметь особый статус до момента деоккупации. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n131999-reforma-decentralizacii-sevastopol-mojet-imet-osobyy-status-do-momenta-deokkupacii.html

Ракурс

Децентрализация власти в Украине продолжается. Как утверждает постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич, власть стоит на позиции, что ни один украинский город не должен иметь специальный статус. В то же время для Севастополя предлагается сделать исключение и лишить его особого статуса только после деоккупации Крымского полуострова.

Соответствующая правка содержится в доработанном законопроекте № 2598 о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти — в ст. 133 Севастополь указан как отдельная административно-территориальная единица Украины, сообщил чиновник в Facebook.

Кроме того, во всех международных документах, в которых упоминается аннексия Крыма, Севастополь обозначается именно как отдельная административно-территориальная единица.

Кориневич добавил, что сохранение особого статуса Севастополя целесообразно, поскольку сохранит устойчивые позиции Украины в вопросе Крыма. При этом неупоминание Севастополя в Конституции может спровоцировать пропагандистские утверждения России о том, что Украина «отказалась» или «забыла» о городе.

Как писал «Ракурс», 13 января профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту проголосовать за реформу децентрализации, которая должен в корне изменить административно-территориальное устройство и систему местного самоуправления в Украине.