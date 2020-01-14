Севастополь може мати особливий статус до моменту деокупації. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/ua/n131999-reforma-decentralizaciyi-sevastopol-moje-maty-osoblyvyy-status-do-momentu-deokupaciyi.html

Ракурс

Децентралізація влади в Україні триває. Як стверджує постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич, влада стоїть на позиції, що жодне українське місто не повинно мати спеціального статусу. Водночас для Севастополя пропонується зробити виключення і позбавити його особливого статусу лише після деокупації Кримського півострова.

Відповідна правка міститься в доопрацьованому законопроекті № 2598 про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади — у ст. 133 Севастополь вказаний як окрема адміністративно-територіальна одиниця України, повідомив чиновник у Facebook.

Окрім того, в усіх міжнародних документах, в яких згадується анексія Криму, Севастополь позначається саме як окрема адміністративно-територіальна одиниця.

Кориневич додав, що збереження особливого статусу Севастополя є доцільним, оскільки збереже сталі позиції України у питанні Криму. При цьому незгадування Севастополя в Конституції може спровокувати пропагандистські твердження Росії про те, що Україна «відмовилася» або «забула» про місто.

Як писав «Ракурс», 13 січня профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту проголосувати за реформу децентралізації, який має докорінно змінити адміністративно-територіальний устрій і систему місцевого самоврядування в Україні.