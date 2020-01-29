Сегодня проходит заседание Палаты Верховного суда, фото: «Волинь-Нова»

https://racurs.ua/n132826-verhovnyy-sud-rassmatrivaet-apellyacionnye-jaloby-220-uchastnikov-otborov-v-sudi-translyaciya.html

Ракурс

Большая палата Верховного суда сегодня рассматривает апелляционные жалобы 220 участников отборов в судьи 2012 и 2013 годов и отбора в судьи из числа помощников судей 2017 года.

Соответствующий конкурс касался назначения в местные суды. Об этом сообщает издание «Судебно-юридическая газета».

7 августа 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) провела конкурс на вакантные должности судей местных общих судов. Тогда 467 участников отборов получили рекомендации на назначение в выбранные ими местные суды.

Для кандидатов в судьи конкурс проводился отдельно, поскольку для действующих судей предполагался отдельный конкурс. Однако некоторые судьи усмотрели в этом дискриминацию.

Они считают, что судьи и кандидаты в судьи должны бороться за вакантные должности в судах одновременно в пределах рамках одного конкурса, с учетом результатов за экзамен в рамках квалификационного оценки и результатов квалификационного экзамена.

По их мнению, именно такой порядок предусматривает п. 8 ст. 79 закона «О судоустройстве и статусе судей».

Со своей стороны, в ВККС настаивали, что проведение одновременного конкурса невозможно, поскольку экзамен у судей в пределах квалификационного оценки и квалификационный экзамен у кандидатов в судьи происходили в различных условиях.

В результате 9 октября 2019 года Кассационный суд в составе Верховного Суда по иску судьи Красноармейского горрайонного суда Донецкой области Софии Данылив признал решение ВККС о проведении отдельного конкурса не законным.

Однако с таким решением не согласились участники отбора, которые подали соответствующие апелляционные жалобы.

Напомним, в середине января Высший совет правосудия обнародовал перечень кандидатов на должности членов ВККС.