Самые «убитые» трассы назвали в Кабмине. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n132825-samye-ubitye-trassy-nazvali-v-kabmine.html

Ракурс

Ремонтировать дороги в Украине будут ударными темпами. Для этого Кабинет министров Украины определил междугородние трассы, которые нужно отремонтировать в первую очередь из-за их разрушенности.

Отмечается, что в первую очередь будут ремонтироваться наиболее разбитые участки дорог. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.

По результатам заседания правительства к приоритетным на строительство отнесли такие автопути:

трассу М-12 (Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка). Эта дорога также пролегает через Винницу;

автопуть Н-23 из Кропивницкого до Запорожья через Кривой Рог;

трассу Н-14 Александровка — Николаев (через Кропивницкий);

дорогу Н-11 Днепр — Николаев (через Кривой Рог);

автопуть Н-03 Житомир — Черновцы и другие.

Как писал «Ракурс», на ремонт дорог в Украине в этом году правительство планирует выделить 86,5 млрд грн. По словам Гончарука, из-за плохого состояния дорог Украина ежегодно теряет до 3−4% ВВП, поскольку ненадлежащее состояние дорожной инфраструктуры приводит к возникновению ДТП, перерасходу топлива, увеличению расходов на перевозку и ремонт транспорта.

Также ранее «Укравтодор» представил план работы «Дороги UA 2020». Активная работа по развитию дорог в Украине должна начаться с 1 марта.