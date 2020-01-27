Алексей Гончарук анонсировал масштабные дорожные работы

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На ремонт дорог в Украине в этом году правительство планирует выделить 86,5 млрд грн.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Фейсбуке, представляя Дорожную стратегию-2020.

Бюджет на дорожное строительство — беспрецедентный в истории Украины!, — подчеркнул Гончарук.

По его словам, из-за плохого состояния дорог Украина ежегодно теряет до 3−4% ВВП, поскольку ненадлежащее состояние дорожной инфраструктуры приводит к возникновению ДТП, перерасходу топлива, увеличению расходов на перевозку и ремонт транспорта.

Премьер также отметил, что по рейтингу Всемирного экономического форума Украина занимает 130-е место из 137 стран. Ниже нашего государства в этом рейтинге расположились только Парагвай, Гаити, охваченный гражданской войной Йемен и несколько стран Африки.

Чтобы соединить Украину качественными автодорогами, их придется построить тысячи километров, отметил Гончарук и пообещал, что в этой сфере будет полностью искоренена коррупция.

Напомним, сегодня «Укравтодор» представил план работы «Дороги UA 2020». Активная работа по развитию дорог в Украине должна начаться с 1 марта.