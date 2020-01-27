Олексій Гончарук анонсував масштабні дорожні роботи

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На ремонт доріг в Україні в цьому році уряд планує виділити 86,5 млрд грн.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму Фейсбуці, презентуючи Дорожню стратегію-2020.

Цьогорічний бюджет на дорожнє будівництво — безпрецедентний в історії України! — наголосив Гончарук.

За його словами, через поганий стан доріг Україна щороку втрачає до 3−4% ВВП, оскільки неналежний стан дорожньої інфраструктури призводить до виникнення ДТП, перевитрат пального, збільшення витрат на перевезення та ремонт транспорту.

Прем'єр також зазначив, що за рейтингом Всесвітнього економічного форуму Україна посідає 130-те місце з 137 країн. Нижче нашої держави в цьому рейтингу розташувалися лише Парагвай, Гаїті, охоплений громадянською війною Ємен та кілька країн Африки.

Щоб поєднати Україну якісними автошляхами, доведеться збудувати тисячі кілометрів доріг, наголосив Гончарук і пообіцяв, що у цій сфері буде повністю викорінена корупція.

Нагадаємо, сьогодні «Укравтодор» презентував план роботи «Дороги UA 2020». Активна робота з розбудови доріг в Україні має розпочатися з 1 березня.