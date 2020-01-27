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Дороги в Україні: «Укравтодор» презентує план на 2020 рік, фото — "24 канал"

Дороги в Україні: «Укравтодор» презентує план на 2020 рік (ТРАНСЛЯЦІЯ)

27 січ 2020, 12:36
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«Укравтодор» презентує план роботи «Дороги UA 2020». На форумі доповідає прем‘єр-міністр Олексій Гончарук і міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Активна розбудова доріг країні у цьому рої розпочнеться вже з 1 березня. Уряд декларує головну мету — зменшити у 2020 році аварійність на дорогах на 30%.

Нагадаємо, у липні 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення якості доріг. Документом передбачається низка заходів із створення безпечних умов автомобілістам і розвитку мережі якісних доріг.

Джерело: Ракурс


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