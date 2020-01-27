Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Французького оператора в Криму викрали «самооборонівці». Фото: Depositphotos

Шість років потому поліція з’ясувала, що «самооборонівці» викрали французького оператора в Криму (ФОТО)

27 січ 2020, 12:24
999

Поліція Криму шість років потому з’ясувала, що оператора французького телеканалу CANAL+ Девіда Жофрійо в 2014 році викрали бойовики так званої «Самооборони Криму». У викраденні брали участь двоє чоловіків — командир роти незаконного збройного формування та його заступник.

Оператора затримали, коли він знімав захоплення українських військових частин окупантами. Пізніше його звільнили завдяки тиску міжнародної асоціації журналістів в обмін на відзнятий матеріал, пише прес-служба поліції Криму.

Французького оператора в Криму викрали «самооборонівці». Фото: Нацполіція

Поліція з’ясувала, що бойовики, які викрали французького оператора, активно брали участь у незаконному захопленні Криму. Зокрема, вони керували діями бойовиків під час захоплення будівлі Верховної Ради Автономної республіки Крим. Вони ж керували розгоном мітингу проукраїнськи налаштованих громадян, в результаті якого загинули двоє людей. За це вони потім отримали медалі від окупантів.

Французького оператора в Криму викрали «самооборонівці». Фото: Нацполіція

Також, як повідомляють в поліції, після анексії Кримського півострова «самооборонівці» поїхали на Донбас і брали активну участь у бойових діях з боку бойовиків ЛНР.

Їм заочно оголосили підозру в скоєнні злочину відразу за трьома статтями Кримінального Кодексу України. Так, підозри оголошено за ст. 260 (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) і ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Вирішується питання про оголошення підозрюваних в розшук. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше бойовика «Самооборони Криму» затримали на кордоні з окупованим півостровом. За даними правоохоронців, він міг сприяти анексії українських територій в 2014 році.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

У Києві підтверджено випадок зараження одним із типів коронавірусу (ІНФОГРАФІКА)

Медики вірусологічної лабораторії «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» заявляють, що в столиці підтверджено один випадок зараження коронавірусом, але це не новий китайський коронавірус

Новини України
14:14

Розвал справи Шеремета стане приводом для відставки Авакова — Монастирський

Глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський вважає, що випробувальний термін Арсена Авакова не закінчений. І якщо справа Павла Шеремета розвалиться, це стане приводом для відставки глави МВС

Новини України
14:02