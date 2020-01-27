Французского оператора в Крыму похитили «самообороновцы». Фото: Depositphotos

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Полиция Крыма спустя шесть лет выяснила, что оператора французского телеканала CANAL+ Дэвида Жофрийо в 2014 году похитили боевики так называемой «Самообороны Крыма». В похищении принимали участие двое мужчин — командир роты незаконного вооруженного формирования и его заместитель.

Мужчину задержали, когда он снимал захват украинских военных частей оккупантами. Позже его удалось освободить благодаря давлению международной ассоциации журналистов в обмен на отснятый материал, пишет пресс-служба полиции Крыма.

Полиция выяснила, что боевики, похитившие французского оператора, активно участвовали в незаконном захвате Крыма. В частности, они руководили действиями боевиков во время захвата здания Верховной Рады Автономной республики Крым. Они же руководили разгоном митинга проукраински настроенных граждан, в результате которого погибли два человека. За это они потом получили медали от оккупантов.

Также, как сообщают в полиции, после аннексии Крымского полуострова «самообороновцы» поехали на Донбасс и принимали активное участие в боевых действиях со стороны боевиков ЛНР.

Им заочно объявили подозрение в совершении преступления сразу по трем статьям Уголовного Кодекса Украины. Так, подозрения объявлены по ст. 260 (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее боевика «Самообороны Крыма» задержали на границе с оккупированным полуостровом. По данным правоохранителей, он мог способствовать аннексии украинских территорий в 2014 году.