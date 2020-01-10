Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине задержали представителя крымской «самообороны», фото: Reuters

В Украине задержали члена крымской «самообороны»

10 янв 2020, 11:01
999

Боевика «Самообороны Крыма» задержали на границе с оккупированным полуостровом.

Мужчина мог способствовать аннексии украинских территорий в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в АРК и Севастополе.

Представитель незаконного формирования пытался пересечь административную границу с Крымом через КПВВ «Чонгар». По данным правоохранителей, гражданин мог выполнять задачи в составе незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма». Своими действиями он способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова.

Задержанному сообщили о подозрении. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Херсонский городской суд 9 января удовлетворил ходатайство следователя. Подозреваемого продолжат держать под стражей.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура АР Крым, — говорится в сообщении.

Ранее Украина запретила въезд российской блогеру Александре Митрошиной после скандального выступления в Киеве. Она незаконно посещала оккупированный Крымский полуостров.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Иран просит Канаду передать сведения о ракетном ударе по самолету МАУ

Иран официально обратился к Канаде с просьбой передать имеющиеся сведения о ракетном обстреле самолета МАУ, который упал вблизи Тегерана. Данную информацию иранская сторона хочет использовать для расследования авиакатастрофы

Новости мира
10:44

Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет МАУ не исключается, но нужны доказательства

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отреагировал на появление версии о возможном ракетном обстреле самолета МАУ в Иране, которая вчера вечером была озвучена премьер-министром Канады Джастином Трюдо

Новости Украины
10:13