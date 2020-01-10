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В Украине задержали представителя крымской «самообороны», фото: Reuters
В Украине задержали члена крымской «самообороны»https://racurs.ua/n131819-v-ukraine-zaderjali-predstavitelya-krymskoy-samooborony.htmlРакурс
Боевика «Самообороны Крыма» задержали на границе с оккупированным полуостровом.
Мужчина мог способствовать аннексии украинских территорий в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в АРК и Севастополе.
Представитель незаконного формирования пытался пересечь административную границу с Крымом через КПВВ «Чонгар». По данным правоохранителей, гражданин мог выполнять задачи в составе незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма». Своими действиями он способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова.
Задержанному сообщили о подозрении. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Херсонский городской суд 9 января удовлетворил ходатайство следователя. Подозреваемого продолжат держать под стражей.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура АР Крым, — говорится в сообщении.
Ранее Украина запретила въезд российской блогеру Александре Митрошиной после скандального выступления в Киеве. Она незаконно посещала оккупированный Крымский полуостров.
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