В Украине задержали представителя крымской «самообороны», фото: Reuters

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Боевика «Самообороны Крыма» задержали на границе с оккупированным полуостровом.

Мужчина мог способствовать аннексии украинских территорий в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в АРК и Севастополе.

Представитель незаконного формирования пытался пересечь административную границу с Крымом через КПВВ «Чонгар». По данным правоохранителей, гражданин мог выполнять задачи в составе незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма». Своими действиями он способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова.

Задержанному сообщили о подозрении. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Херсонский городской суд 9 января удовлетворил ходатайство следователя. Подозреваемого продолжат держать под стражей.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура АР Крым, — говорится в сообщении.

Ранее Украина запретила въезд российской блогеру Александре Митрошиной после скандального выступления в Киеве. Она незаконно посещала оккупированный Крымский полуостров.