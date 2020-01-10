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В Україні затримали представника кримської «самооборони», фото: Reuters

В Україні затримали члена кримської «самооборони»

10 січ 2020, 11:01
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Бойовика «Самооборони Криму» затримали на межі з окупованим півостровом.

Чоловік міг сприяти анексії українських територій у 2014 році. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в АРК та Севастополі.

Представник незаконного формування намагався перетнути адміністративний кордон з Кримом через КПВВ «Чонгар». За даними правоохоронців, громадянин міг виконувати завдання у складі незаконного збройного формування «Самооборона Криму». Своїми діями він сприяв окупації Російською Федерацією півострова.

Затриманому повідомили про підозру. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років в’язниці.

Херсонський міський суд 9 січня задовольнив клопотання слідчого. Підозрюваного продовжуватимуть тримати під вартою.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура АР Крим, — йдеться у повідомленні.

Раніше Україна заборонила в’їзд російській блогерці Олександрі Митрошиній після скандального виступу в Києві. Вона незаконно відвідувала окупований Кримський півострів.

Джерело: Ракурс


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