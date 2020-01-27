Дороги в Украине: «Укравтодор» представляет план на 2020 год, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n132700-dorogi-v-ukraine-ukravtodor-predstavlyaet-plan-na-2020-god-translyaciya.html

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«Укравтодор» представляет план работы «Дороги UA 2020». На форуме докладывает премьер-министр Алексей Гончарук и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Активное развитие дорог стране в этом рое начнется уже с 1 марта. Правительство декларирует главную цель — уменьшить в 2020 году аварийность на дорогах на 30%.

Напомним, в июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении качества дорог. Документом предусматривается ряд мероприятий по созданию безопасных условий автомобилистам и развития сети качественных дорог.