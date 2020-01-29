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Закон о медиа наделяет Нацсовет по вопросам телевидения правом регулировать все СМИ, фото — "Время действия"

Закон о медиа наделяет Нацсовет по вопросам телевидения правом регулировать все СМИ — Ткаченко

29 янв 2020, 12:31
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Законопроект «О медиа», который сейчас обсуждается в обществе, предусматривает расширение полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В частности, Нацсовет сможет регулировать не только телевидения и радио, но и другие медиа.

Такую особенность нового закона отметил сегодня председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. Представитель «Слуги народа» утверждает, что представители рынка якобы поддерживают новый документ.

Есть хорошая обратная связь со стороны телевизионщиков, интернет-провайдеров, онлайн-медиа и печатных изданий, — рассказал Ткаченко во время трансляции обсуждения.

Регуляция медиарынка, по словам Ткаченко, будет происходить с помощью предписаний и штрафов, а «просто так Национальный совет не имеет полномочий лишить лицензии, это происходит через суд».

Законопроект не охватывает физических лиц, сайты различных компаний, онлайн-игры, а также деятельность медиа во время избирательных кампаний. Сейчас, по его словам, проходят встречи с представителями индустрии и экспертами.

Заместитель председателя Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко заявила о чрезмерном регулировании, которое предусматривает действующий закон. Это, по ее мнению, создает почву для коррупции.

Подобную точку зрения озвучил и представитель ЕС Мартин Клауке. Он уточнил, что чем ближе власть будет придерживаться стандартов Европы в медиасфере, тем больше шансов, что Украина получит деньги на это направление.

Криштина Розгони, консультант Совета Европы призвала не торопиться с принятием закона:

Законопроект нужно принимать только тогда, когда вся работа завершена. Команда юристов, консультантов, мои коллеги, сейчас работают над улучшением законопроекта, чтобы мы внесли необходимые доработки в срок и качественно.

Одно из ключевых положений скандального законопроекта № 2693 о медиа — требование ко всем СМИ предоставить в Нацсовет развернутую информацию о структуре собственности. Законопроект также вводит цензуру на новости и материалы о России и СССР и позволяет по упрощенной процедуре блокировать сайты.

Законопроект «О медиа» подали в Раду 27 декабря 2019 года. 17 января Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендовал принять законопроект № 2693 «О медиа» в первом чтении.

Предлагается запрещать распространять в СМИ материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором, и их отдельных действий, оправдывающие нарушение территориальной целостности, суверенитета Украины, в том числе публичное отрицание указанных действий.

Нацсовет сможет отказывать в регистрации иностранного медиа, зарегистрированного в государстве-агрессоре или если обнаружены признаки того, что редакционный контроль осуществляется физическими или юридическими лицами — резидентами государства-агрессора.

Представители медиасообщества и общественных организаций 27 января призвали Раду откорректировать вопросы регистрации онлайн-медиа и процедуру формирования органа регуляции ко второму чтению.

Источник: Ракурс


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